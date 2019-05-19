موعد مباراة ميلان وفروسينوني في الكالتشيو الإيطالي والقنوات الناقلة

يستضيف فريق نادي ميلان اليوم الأحد ضيفه فروسينوني على ملعب سان سيرو "جيوزبي مياتزا" لحساب مباريات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.





ويسعى فريق جاتوزو إلى تحقيق الفوز من أجل مواصلة حلم العودة لدوري أبطال أوروبا من جديد والإنقضاض على المركز الرابع الذي يشغله أتلانتا وتنتظره مواجهة قوية ضد البطل فريق نادي يوفنتوس.





في المقابل يدخل فروسينوني المباراة وعينه على تقديم عرض يليق بلاعبيه بعد تأكد هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي.





ويتوفر البيانكونيري في جعبته على 62 نقطة وضعته في المركز السادس وتفصله ثلاثة نقاط فقط عن اتلانتا صاحب المركز الرابع برصيد 65 نقطة ما يجعل للقاء أهمية خاصة.





وكانت مباراة الفريقين التي أقيمت في الدور الأول لحساب لقاءات الجولة الثامنة عشر قد إنتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.





ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.





وتنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 4 ويديرها جيالونكا مانفالينيو.



