موعد مباراة يوفنتوس وأتلانتا اليوم الأحد في الدوري الايطالي والقنوات الناقلة (Bein Sports HD 4)

يستضيف يوفنتوس حامل لقب الدوري الايطالي الممتاز لكرة القدم ضيفه أتلاتنا لحساب مباريات الجولة السابعة والثلاثين من الكالتشيو على ملعب إستاد أليانز ستاديوم في تورينو.





وقبل اللقاء نجح رفقاء الدون كريستيانو رونالدو في تحقيق لقب الدوري ويتوفر في جعبتهم الآن 89 نقطة في المقابل ينفرد أتلانتا بالمركز الرابع برصيد 65 نقطة.





وسبق وأن تواجه الفريقان من قبل في الدور الأول وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق على ملعب أتلتي أزوري دي إيتاليا.





كما تسبب أتلانتا في إقصاء البيانكونيري من الدور ربع النهائي لبطولة كأس إيطاليا بالفوز عليه بثلاثية نظيفة في مفاجأة من العيار الثقيل.





وسوف تبدأ مباراة الفريقين في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وتنقل على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 4 ويديرها تحكيمياً جيانلوكا روكي.







