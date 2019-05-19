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علاء مرزوق: السيسي بنى مصر الحديثة والقليوبية ستشهد طفرة في مشروعات البنية التحتية (وصور)

الأحد 19/مايو/2019 - 06:51 ص
علاء مرزوق: السيسي بنى مصر الحديثة والقليوبية ستشهد طفرة في مشروعات البنية التحتية (وصور)
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محمد نبيل
 
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قال الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو بحق بنى مصر الحديثة، مؤكدًا أن ما حققه الرئيس السيسي في فترة حكمه يتجاوز المعدلات الطبيعية بكثير، وأن القليوبية ستشهد خلال الفترة المقبلة طفرة كبري في مشروعات البنيه التحتية وشبكات الطرق والإسكان وتوسعات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

جاء ذلك خلال كلمته علي هامش تكريمه 45 من حفظة القرأن في المسابقة الكبري لحفظ القران الكريم والتي إقيمت لاول مرة علي مستوي مركز طوخ بمقر مدرسة ترسا للتعليم الاساسي ،برعاية النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان،وبحضور الكاتب الصحفي عبد النبي الشحات رئيس تحرير الجمهورية اون لاين وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية والشيخ صفوت ابو السعود وكيل وزارة الأوقاف  والدكتور محمود الصبروت وكيل وزارة الشباب والرياضة والنائب عاطف ابوناصر رئيس الكتلة البرلمانية لحزب مستقبل وطن والنائب جمال كوش ومحمد خيري رئيس مدينة طوخ وامل فوزي رئيس مدينة قها .

ومن جانبه أعلن النائب احمد بدوي رئيس لجنة الإتصالات بالبرلمان ونائب دائرة طوخ وقها، خلال كلمته ان خدمة الغاز الطبيعي بدء بالفعل بالوصول ل11 قرية بمركز طوخ لإنهاء معاناة المواطنين مع إسطوانات البوتاجاز ولتحسين الخدمات المقدمة بقري مركز طوخ .

وأضاف بدوي انه تقرر تخصيص 55 مليون جنيه لإنهاء مشروع الصرف الصحي بقري الوحدة المحلية بترسا مشيرا انه تم البدء في عمليات توصيل خطوط الشبكة للمنازل وجاري الإنتهاء من محطة الرفع.

شهد الحفل عمد ومشايخ قري مركز طوخ وعدد من القيادات الشعبية والتنقيذية والحزبية.

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