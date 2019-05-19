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yalla Liga مشاهدة مباراة مباراة برشلونة وايبار بث مباشر (تغطية حية) beIN SPORTS HD NeW

الأحد 19/مايو/2019 - 06:41 ص
yalla Liga مشاهدة مباراة مباراة برشلونة وايبار بث مباشر (تغطية حية) beIN SPORTS HD NeW
برشلونة
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yalla Liga مشاهدة مباراة مباراة برشلونة وايبار بث مباشر (تغطية حية) beIN SPORTS HD NeW
يرحل برشلونة اليوم الاحد لمواجهة فريق نادي إيبار في المباراة التي تجمع الفريقان على الملعب البلدي إيبوروا لحساب مباريات الجولة الثامنة والثلاثين من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.
yalla Liga مشاهدة مباراة مباراة برشلونة وايبار بث مباشر (تغطية حية) beIN SPORTS HD NeW

وقبل اللقاء نجح البلوجرانا في حسم اللقب برصيد 86 نقطة في المقابل يدخل إيبار اللقاء برصيد 46 نقطة وضعته في المركز الثاني عشر.
yalla Liga مشاهدة مباراة مباراة برشلونة وايبار بث مباشر (تغطية حية) beIN SPORTS HD NeW

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين والتي أقيمت لحساب مباريات الجولة التاسعة عشر على ملعب الكامب نو قد إنتهت بفوز البلوجرانا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.
yalla Liga مشاهدة مباراة مباراة برشلونة وايبار بث مباشر (تغطية حية) beIN SPORTS HD NeW

ومن المنتظر ان تبدأ المباراة في تمام الساعة الرابعة والربع عصراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثانية والرابع ظهراً بالتوقيت العالمي جرينيتش +GMT
yalla Liga مشاهدة مباراة مباراة برشلونة وايبار بث مباشر (تغطية حية) beIN SPORTS HD NeW

وفيما يخص القنوات الناقلة للمباراة فإنها سوف تكون على الهواء مباشرةً عبر بي إن سبتورتس إتش دي 2 ويديرها تحكيمياً الحكم الدولي خوان مارتينيز مونويرا.
yalla Liga مشاهدة مباراة مباراة برشلونة وايبار بث مباشر (تغطية حية) beIN SPORTS HD NeW


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