بعثة الزمالك تنتهي من السحور.. ومحاضرة خاصة للاعبين
الأحد 19/مايو/2019 - 06:41 ص
الفجر الرياضي
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انتهت منذ قليل، بعثة الزمالك من طاولة السحور، والتى صاحبتها محاضرة خاصة باللاعبين استعدادا لمباراة نهضة البركان المقامة اليوم فى الساعة الثانية عشر صباحا.
وصحبت المحاضرة حديث خاص بعمر صلاح حارس مرمي الفريق الذى سيقود حراسة عرين الزمالك بعد توقف جنش، وإصابة عماد السيد، تأكيدا من الجهاز له على ثقتهم الكبيرة فيه، ومقدمين له كل الدعم قبل المباراة المرتقبة.
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