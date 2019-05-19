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yalla shoot today مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في بث مباشر عبر الانترنت beIN liVE

الأحد 19/مايو/2019 - 06:29 ص
yalla shoot today مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في بث مباشر عبر الانترنت beIN liVE
ريال مدريد
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yalla shoot today مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في بث مباشر عبر الانترنت beIN liVE
يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد مشاركاته في بطولة الدوري الاسباني بإستضافه ريال بيتيس على ملعب سانتياجو بيرنابيو لحساب مباريات الجولة الثامنة والثلاثين من الليجا.
yalla shoot today مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في بث مباشر عبر الانترنت beIN liVE

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد إنتهت بفوز الملكي بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب إستاد بينتو فيامارين.
yalla shoot today مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في بث مباشر عبر الانترنت beIN liVE
وقبل اللقاء يتوفر الريال على 68 نقطة ضمن بهم المركز الثالث فيما يتوفر فريق نادي ريال بيتيس على 47 نقطة وضعته في المركز الحادي عشر.
yalla shoot today مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في بث مباشر عبر الانترنت beIN liVE

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الواحدة ظهراً بالتوقيت المحلي للسعودية.
وتنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبتورتس إتش دي 3 ويديرها تحكيمياً ألبيرتو أونديانو مالينكو.


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