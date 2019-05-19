اليوم.. الأنبا مرقس يترأس القداس الإلهي بكنيسة مارمرقس بشارع الوحدة في شبرا الخيمة

يترأس الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة للأقباط الأرثوذكس، صباح اليوم الأحد، القداس الإلهي من كنيسة مار مرقس في شارع الوحدة العربية بشبرا الخيمة.





كانت كنيسة مار مرقس بشارع الوحدة التابعة لمطرانية شبرا الخيمة قد شهدت واقعة مقتل راعي الكنيسة القمص مقار سعد، في مطلع الأسبوع الماضي علي يد كمال بشاى، عامل بذات الكنيسة .





وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، إخطارا من المقدم محمد الشاذلى، رئيس مباحث قسم ثانى شبرا الخيمة، يفيد مقتل قسيس على يد خادمه بكنيسة مار مرقس بشارع الوحدة العربية دائرة القسم، وانتقل على الفور اللواء هشام سليم مدير المباحث، والعميد يحيى راضى، رئيس مباحث المديرية، وتبين من المعاينة والتحريات وجود جثة قسيس بالكنيسة به 3 طلقات نارية، وأن وراء ارتكاب الواقعة خادم القس، حيث دخل عليه حجرته وأطلق عليه الرصاص، وألقى القبض على المتهم وتم مناقشته ونقل جثة المجنى عليه للمستشفى.





وكشف مصدر أمنى بمديرية أمن القليوبية، أن سبب مقتل القس مقار سعد راعى كنيسة مار مرقس بالوحدة العربية فى شبرا الخيمة، هو أن المجنى عليه وعد المتهم بمساعدته فى زواج بناته، حيث إن لديه 9 فتيات، ثم خلف وعده معه، وأثناء معاتبته له نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، أطلق إثرها 3 أعيرة نارية تجاه المجنى عليه فسقط قتيلا.





وأكد شهود عيان، أن الكاهن والحارس كانا يجلسان قبيل الواقعة بحوالى ساعة ولم يكن هناك أى بادرة للغدر به، إلا أن الجميع فوجئوا بأنه أطلق النار على الكاهن بعد حوالى ساعة.