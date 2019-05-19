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البابا تواضروس يكشف تفاصيل عن تشكيل هيئة الأوقاف القبطية

الأحد 19/مايو/2019 - 06:26 ص
البابا تواضروس يكشف تفاصيل عن تشكيل هيئة الأوقاف القبطية
البابا تواضروس الثاني
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ماريان ناجي
 
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أجاب البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في حواره مع إحدى الفضائيات، في سياق زيارته الرعوية الحالية لألمانيا، على سؤال بشأن قرار جمهوري لإنشاء هيئة أوقاف قبطية، برئاسة قداستك فما الهدف منها؟

قال البابا: الهيئة أنشأت عام 1960 وبها 6 آباء أساقفة و6 علمانيين وفي حالة وفاة أحدهم، ينقص العدد فيتقدم البابا بطلب لتكميل الهيئة ويصدر قرار جمهوري، وهذا ما حدث قدمنا طلب منذ شهرين وتم الاتفاق على 6 من الآباء الأساقفة و6 أشخاص من ذوي التخصصات.

وأوضح  البابا تواضروس: اجتمعنا يوم 4 مايو واخترنا سكرتيرًا، وقسمنا اللجان واستحدثنا لجنة لتطوير عمل هيئة الأوقاف، وهذه الهيئة خاصة بأوقاف الأقباط ويجب أن تدار بطريقة جيدة لأنها تعتبر دخل يصرف منه على الكنيسة والأنشطة كأنها هيئة حكومية.
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