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نجم الأهلي السابق: الكونفدرالية بيضاء بخطين حمر

الأحد 19/مايو/2019 - 06:24 ص
نجم الأهلي السابق: الكونفدرالية بيضاء بخطين حمر
الزمالك
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الفجر الرياضي
 
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قال نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأسبق الكابتن أحمد بلال، إن حظوظ الزمالك هي الأفضل في نهائي الكونفدرالية الافريقية أمام فريق نهضة بركان المغربي.

وأكد بلال عبر برنامج ملعب إفريقيا، المذاع عبر الفضائية المصرية، أنه يتمنى فوز الزمالك بالبطولة الافريقية.

وأوضح الكابتن سيد حسن نجم نادي الإسماعيلي وانبي السابق  أن الزمالك يجب أن يخرج من مباراة غدا على الاقل بالتعادل.

وتابع نجم الإسماعيلي السابق أن، الهزيمة ستازم من موقف الفريق الأبيض، في مباراة العودة.

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