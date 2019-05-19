موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس اليوم في الليجا والقنوات الناقلة (تغطية مباشرة LIVE HD)

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد مشاركاته في بطولة الدوري الإسباني باستضافة ريال بيتيس على ملعب سانتياجو بيرنابيو لحساب مباريات الجولة الثامنة والثلاثين من الليجا.





وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد إنتهت بفوز الملكي بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب إستاد بينتو فيامارين.





وقبل اللقاء يتوفر الريال على 68 نقطة ضمن بهم المركز الثالث فيما يتوفر فريق نادي ريال بيتيس على 47 نقطة وضعته في المركز الحادي عشر.





ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الواحدة ظهراً بالتوقيت المحلي للسعودية.





وتنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 3 ويديرها تحكيمياً ألبيرتو أونديانو مالينكو.







