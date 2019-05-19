ماجدة موريس: الدراما في أضعف حالاتها هذا العام







وأضافت "موريس"، في لقاء مع برنامج "بتوقيت مصر"، المذاع على "بي بي سي"، أن هناك شركات مهمة وتصنع أعمالًا مهمة خرجت من إنتاج المسلسلات الدرامية هذا العام.



وشددت على أن الدراما في أضعف حالاتها هذا العام، موضحة أن التقييم الآن لأي عمل لا يكون عابًرا، بل يشمل الفكرة وطريقة المعالجة، ولذلك ينتظر الناقد حتى نهاية العمل.





قالت الناقدة الفنية ماجدة موريس، إن ظاهرة احتكار الدراما، جديدة على الدراما المصرية ولم تحدث إلا عندما كان التلفزيون المصري ينتج العدد الأكبر من المسلسلات.