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ياسر عبد العزيز: "بي بي سي" وقعت في 3 أخطاء جوهرية ولم تعتذر

الأحد 19/مايو/2019 - 05:43 ص
ياسر عبد العزيز: بي بي سي وقعت في 3 أخطاء جوهرية ولم تعتذر
ياسر عبد العزيز - الخبير الإعلامي
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نعيم يوسف
 
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قال ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامي، إن وسائل الإعلام الغربية مثل هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، تابعة لمصالح مختلفة، وأحيانا متناقضة وأحيانا متصارعة.

وأضاف "عبد العزيز"، في لقاء مع برنامج "بتوقيت مصر"، المذاع على "بي بي سي"، أنه لا يمكن أن تجتمع هذه الوسائل على مؤامرة ضد مصر في وقت واحد، لأن مصالح "روسيا اليوم" مختلفة عن "بي بي سي"، ومختلفة عن "رويترز"، لأن هذه الدول لديها تناقض ثانوي أو رئيسي في بعض القضايا.

وأشار إلى أن السبب في اعتقاد المصريين بوجود مؤامرة من هذه الوسائل، هو أنها ارتكبت أخطاء وانحيازات في فترة معينة وكانت هذه الانحيازات متكررة، والسبب الثاني وجود وسائل إعلام إقليمية تحرض على العنف، وهدفها تقويض الدولة المصرية.

ولفت إلى أن هناك 3 أخطاء جوهرية ولم يتم الاعتذار عنها، هي التي تسببت في تشويه صورة "بي بي سي" لدى المصريين، وهي عندما نشرت حصيلة خاطئة عن حادثة الواحات، ثم نشرت تقرير "زبيدة"، في 2018، والخطأ الثالث هو تقرير حملة "اطمن انت مش لوحدك"، مشددا على أن "بي بي سي" لم تعتذر عن ذلك.
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