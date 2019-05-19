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إلهام شاهين: احتقر السوشيال ميديا لأنهم ناس تافهين وفاضيين

الأحد 19/مايو/2019 - 07:24 ص
إلهام شاهين: احتقر السوشيال ميديا لأنهم ناس تافهين وفاضيين
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الفجر
 
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قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها وقفت مع الفنانة رانيا يوسف، في أزمتها الأخيرة الخاصة بـ"فستان البطانة" والتي ارتدته في الحفل الختامي لمهرجان القاهرة السينمائي، مضيفة: "أنا كلت ناس وخسرت ناس عشان خاطر رانيا يوسف، الحرب اللي اتعملت عليها أوفر أوي".

وأضافت "شاهين"، خلال حوارها في برنامج "شيخ الحارة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس": "حتى لو الواحد اختار فستان مش مناسب ميستاهلش الحرب الفظيعة دي، أنا مش بحب السوشيال ميديا، بحتقر السوشيال ميديا، دول ناس تافهين وفاضيين، كلهم مستخبيين ورا أجهزة وخلاص".

وأوضحت أنها لا تقبل أن يقوم ناس "تافهين" بانتقاد البعض "عمال على بطال"، على حد قولها، مضيفة: "فيه حاجة اسمها قرصة ودن، مش سفالة وبذاءات".


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