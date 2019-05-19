شيرين: صراحتي تسبب لي الكثير من المشاكل



وأشارت "شيرين"، في لقاء مع برنامج "سيرة الحبايب" المذاع على قناة "TeN" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، إلى أنهت بدأت في تعلم الباليه في سن 9 سنوات، وبعدها حضرت ماجستير ودكتوراه في البالية، موضحة أنها كانت تتعلم الباليه على أيدي خبراء روس، وسافرت إلى روسيا ورقصت هناك، مشددة على أنها درست الحقوق إلى جانب الباليه.



وأكدت، أنها تربت على المسرح، ورقصت في دار الأوبرا القديمة في العتبة، وعندما حٌرقت بكت كثيرا، وبعدها رقصت على مسرح البالون ثم قاعة سيد درويش.



وكشفت أن دورها في (مسرحية المتزوجون) كان دور هويدا ابنة الفنانة الكبيرة صباح، وجاءت الفنانة الكبيرة لتشاهدها وأشادت بها وبأداءها للدور.



وأشادت "شيرين"، بالفنان سمير غانم مؤكدة: "اللي يشتغل قدامه، هيعرف أنه يعمل كل يوم مفاجأة، وأداء مختلف، خاصة أنه أستاذ في الارتجال".





قالت الفنانة "شيرين"، إن صراحتها تسبب لها الكثير من المشاكل في العمل، وفي بعض الأحيان تتلقى اتصالًا من أحد الأشخاص مثلًا يقول لها: "ليه شيرين تقولي كده فضحتينا"