جمال سليمان: أزمة أفيش "زى الشمس" سوء تقدير









وأوضح أن المسلسل تجاوز أزمة الأفيش المبدئى، وأن نجاح العمل وردود الفعل حوله أهم من فكرة البوسترات وأن النجاح في النتائج وليس في الأفيشات.





وعلى جانب آخر أشار إلى أن مسلسل "حرملك" الذي يشارك في بطولته ليس عملا تاريخيًا بالمعنى الحرفي، وإن كانت المؤلفة تشير إلى أن الأحداث تدور في النصف الثانى من القرن التاسع عشر، وأن وجود فنانين ينتمون إلى جنسيات عربية مختلفة في قائمة العمل إذا كان هدفه ضمان تسويق العمل فهو حق مشروع للجهة الإنتاجية، خصوصا إذا كان الجميع يعمل حاليا تحت سماء سوق درامية عربية مفتوحة.









قال الفنان جمال سليمان أن هناك 4 أسباب وراء مشاركته في مسلسل زي الشمس أولها وجود أسماء الكاتبة مريم نعوم والمخرجة كاملة أبو ذكرى والمنتج محمد مشيش وأخيرا طاقم العمل.