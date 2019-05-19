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شيرين: "أمي كانت المرأة الحديدية"

الأحد 19/مايو/2019 - 05:58 ص
شيرين: أمي كانت المرأة الحديدية
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نعيم يوسف
 
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كشفت الفنانة "شيرين"، بعض تفاصيل طفولتها، مؤكدة أنها كانت البنت الوحيدة وسط 4 صبيان، معقبة: "ولكن كنت الولد الخامس، ولم أكن مدللة أبدًا".

وأشارت "شيرين"، في لقاء مع برنامج "سيرة الحبايب" المذاع على قناة "TeN" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، إلى أن والدتها كانت سيدة قوية، موضحة: "أمي كانت المرأة الحديدية، وأبويا أطلق عليها مارجريت تاتشر".

ولفتت إلى أنها لم تعرف الحب وهي طفلة صغيرة، ووالدتها كانت تعلمها أن الأولاد أصدقائها فقط، وحتى عندما كبرت لم تعرف كيف "تدلع" ابنتها.

وأكدت: "أنا نشأت في بيئة شعبية بشبرا، ووالدتي كانت ست بيت وعلمتني كل حاجة، من خياطة، وطبخ، وغيرها من المهارات".

وأوضحت أنها تعلمت الانضباط من عميدة معهد البالية، والتي كانت تقول لهم: "اللي يسقط في البالية هيترفد، إنما اللي يسقط في الدراسة يعيد السنة، ومن هناك مكنتش بغيب أبدًا في المعهد، وكان لدي التزام في البيت والدراسة".

وأضافت أنها كانت تحب الفنان عماد حمدي وكمال الشناوي ورشدي أباظة، ومن شدة حبها فيهم طلبت من والدتها أن تطلق اسم "عماد" على شقيقها.


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