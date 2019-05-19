نجم الزمالك السابق لـ"زيزو": لا تحاول تقليد فرجاني ساسي

وجه تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق، نصيحة إلى محمود عبد العزيز لاعب الفريق، قبل مواجهة الزمالك أمام نهضة بركان مساء اليوم في ذهاب نهائي الكونفيدرالية.





قال عبد الحميد في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "على محمود عبد العزيز ألا يحاول القيام بدور فرجاني ساسي مع الزمالك، إذا ركز على ذلك سيفشل".





وتابع: "هذا ليس دور محمود عبد العزيز، هو لاعب جيد لكن عليه أن يقوم بدور الارتكاز فقط لاغير".



