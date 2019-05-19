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"بنك ناصر": 17500 أسرة مستفيدة من برنامج "مستورة"

الأحد 19/مايو/2019 - 04:46 ص
بنك ناصر: 17500 أسرة مستفيدة من برنامج مستورة
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نعيم يوسف
 
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قال محمود صقر، رئيس القطاع المصرفي ببنك ناصر الاجتماعي، إن برنامج "مستورة"، بدأ من شهر نوفمبر عام 2017، بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر".

وأشار "صقر"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إلى أنه تم تخصيص 250 مليون جنيها لتمويل المشروعات الخاصة بالبرنامج، وتم صرفهم على دفعات.

وأكد أن المستفيدين حاليا من البرنامج حوالي 17500 أسرة، بإجمالي مبلغ 290 مليون جنيها، موضحا أنه سيتم إقراض الـ250 مليون مرة أخرى لأخرين.

ولفت إلى أن المستهدفين من البرامج هي السيدة التي ليس لها دخل ثابت، أو دخل ضعيف جدا، مثل تكافل وكرامة، أو معاش، ومستحقي النفقة.
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