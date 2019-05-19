لهذا السبب بسمة وهبه تحتفل بعودة ابنها من سويسرا!

احتفلت الإعلامية بسمة وهبة، بعودة ابنها عبد الرحمن من جنيف عقب إنهاء دراسته وحرصه على العمل بمصر.













ونشرت صورًا وفيديو يجمعها مع ابنها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام معلقة: "أنا فخورة جدا بابني عبد الرحمن وصديقه نور الذي اعتبره مثل ابني وهم شباب مصري أصيل حرص على بدء اول مشروع في بلده عقب إنهاد دراسته الجامعية بجنيف بسويسرا بتمنالهم التوفيق".





يذكر أن الإعلامية بسمة وهبة، تقدم خلال شهر رمضان برنامج "شيخ الحارة" هو برنامج حواري تقدمه الإعلامية بسمة وهبة للسنة الثالثة على التوالي، وتستضيف في حلقاته عددًا من مشاهير الفن والسياسة والرياضة والإعلام، وينقسم البرنامج إلى 3 فقرات على مدى ساعة واحدة، وتتطرق بسمة فى الحوار عن تساؤلات مثيرة للجدل فى حياة ضيوفها.





وكانت أولى حلقات البرنامج حققت نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث استضافت خلالها الراقصة دينا والنجم أحمد آدم وآيتن عامر وأحمد سعد وابراهيم سعيد والمحامي سمير صبرى وسمية الخشاب وهو ما أدى إلي زيادة نسب المشاهدة علي "القاهرة والناس".



