ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

لهذا السبب بسمة وهبه تحتفل بعودة ابنها من سويسرا!

الأحد 19/مايو/2019 - 04:37 ص
لهذا السبب بسمة وهبه تحتفل بعودة ابنها من سويسرا!
Advertisements
طباعة
يارا أحمد
 
Advertisements
احتفلت الإعلامية بسمة وهبة، بعودة ابنها عبد الرحمن من جنيف عقب إنهاء دراسته وحرصه على العمل بمصر.



ونشرت صورًا وفيديو يجمعها مع ابنها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام معلقة: "أنا فخورة جدا بابني عبد الرحمن وصديقه نور الذي اعتبره مثل ابني وهم شباب مصري أصيل حرص على بدء اول مشروع في بلده عقب إنهاد دراسته الجامعية بجنيف بسويسرا بتمنالهم التوفيق".

يذكر أن الإعلامية بسمة وهبة، تقدم خلال شهر رمضان برنامج "شيخ الحارة" هو برنامج حواري تقدمه الإعلامية بسمة وهبة للسنة الثالثة على التوالي، وتستضيف في حلقاته عددًا من مشاهير الفن والسياسة والرياضة والإعلام، وينقسم البرنامج إلى 3 فقرات على مدى ساعة واحدة، وتتطرق بسمة فى الحوار عن تساؤلات مثيرة للجدل فى حياة ضيوفها.

وكانت أولى حلقات البرنامج حققت نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث استضافت خلالها الراقصة دينا والنجم أحمد آدم وآيتن عامر وأحمد سعد وابراهيم سعيد والمحامي سمير صبرى وسمية الخشاب وهو ما أدى إلي زيادة نسب المشاهدة علي "القاهرة والناس".

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
ريال مدريد
-
x
12:00
-
ريال بيتيس
إيبار
-
x
16:15
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
نابولي
-
x
20:30
-
انتر ميلان
يوفنتوس
-
x
20:30
-
أتلانتا