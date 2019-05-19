بالرغم من كونه فاشلا.. بيومي فؤاد يساعد الناس على النجاح في "بدل الحدوتة 3"







ويقوم ببطولة "بدل الحدوتة 3" الفنانة دنيا سمير غانم، الفنان سمير غانم، حمدى الميرغنى، محمد ثروت وشيماء سيف، وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال.

فوجئت "لهفة" التي تجسد دورها الفنانة دنيا سمير غانم، في مسلسل "بدل الحدوتة 3" بأن "ياسين" بيومي فؤاد، المتخصص فى التنميه البشرية والذى تعمل لديه سكرتيرة، إنسان فاشل ولم يستطيع استكمال دراسته الإعدادية.بدأت أحداث حلقة اليوم من المسلسل، باكتشاف "حمدي" أحمد رزق، بأن "ياسين" الذى يساعد الناس على النجاح، هو إنسان فاشل بالأساس لم يستطيع استكمال دراسته بالمدرسة، وذهب "حمدى" وأخبر "لهفه" بالأمر.