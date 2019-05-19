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شيرين: التمثيل جعلني سفيرة لمصر في كل البلاد

الأحد 19/مايو/2019 - 03:56 ص
شيرين: التمثيل جعلني سفيرة لمصر في كل البلاد
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نعيم يوسف
 
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قالت الفنانة "شيرين"، إن التمثيل جعل منها شخصية مشهورة، وسفيرة لمصر في كل البلاد التي ذهبت إليها، لتعرض فنها.

ولفتت في لقاء مع برنامج "سيرة الحبايب" المذاع على قناة "TeN" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، أنها تعتبر حب الناس لها فضل من عند الله، مؤكدة أنها تعبت وكافحت لتصل إلى هذه المكانة.

وتابعت، أنه لم يعد الأن هناك تنوع في الأصوات داخل الدور، ولا يستطيع المشاهد التفرقة بين من يتحدث برومانسية أو "يتخانق" على سبيل المثال.

وأشارت إلى أن شخصيتها الحقيقية تعتبر مزيجًا من الشخصيات التي أدتها في جميع الأدوار التي لعبتها.


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