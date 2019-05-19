ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مباراة الزمالك اليوم.. تردد القناة المغربية الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان مجانا على نايل سات

الأحد 19/مايو/2019 - 03:53 ص
مباراة الزمالك اليوم.. تردد القناة المغربية الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان مجانا على نايل سات
الزمالك ونهضة بركان
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements
تتجه أنظار الجماهير المصرية وخاصة جماهير نادى الزمالك، لنهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية والذى سيجمع بين نهضة بركان المغربي ونظيره الزمالك المصري على ملعب البلدى ببركان، فى لقاء الذهاب الذى سيديره الحكم الزامبي سيكازوي فى تمام الثانية عشر صباحا .

ولذلك يقدم الفجر الرياضي " قناة مفتوحة" مغربية قررت إذاعة المباراة، بجانب الناقل الرسمي والحصري " بي أن سبورتس".

والقناة هي الرياضية المغربية TNT، وترددها نايل سات 11475، عرب سات 12684، هوت بورد 10873.

ويذكر أن مباراة الإياب ستقام على ملعب برج العرب بالاسكندرية، يوم 26 مايو الجاري، في تمام العاشرة مساءا.


Advertisements
المزيد عن: نهضة بركان رياضة الزمالك الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
ريال مدريد
-
x
12:00
-
ريال بيتيس
إيبار
-
x
16:15
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
نابولي
-
x
20:30
-
انتر ميلان
يوفنتوس
-
x
20:30
-
أتلانتا