نوال الزغبي: أغنية "الناس العزاز" تمسني شخصيا





وأشارت إلى أنها تعلم جيدًا أنها عندما تطل على الشاشة ينتظر جمهورها هذا اللقاء بشغف.





أوضحت المطربة نوال الزغبى، أنها وافقت على غناء أغنية "الناس العزاز" لكونها تمسها بشكل شخصي، وقريبة لكثير من الأشخاص، مشيرة إلى أنها أغنية اجتماعية إنسانية.وأضافت خلال لقائها فى برنامج "عايشة شو" على قناة "القاهرة والناس"، أن الأغنية لم تعيد لها بريقها كما يقول البعض، حيث أنها لا تزال تتمع بهذا البريق قبل وبعد الأغنية.