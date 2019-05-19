نوال الزغبي: لهذا السبب اتفقت مع وائل كفوري على عدم تقديم دويتو بعد "مين حبيبي أنا"
الأحد 19/مايو/2019 - 03:57 ص
مريم الشريف
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قالت المطربة اللبنانية نوال الزغبي، إنها اتفقت مع المطرب وائل كفوري على عدم تقديم دويتو بعد "مين حبيبى أنا".
وأوضحت خلال لقائها فى برنامج "عايشة شو" على قناة القاهرة والناس،ان السبب وراء ذلك هو تخوفهما من أن يقدما عملًا أقل من هذا الدويتو.
وعبرت الزغبي، سعادتها الشديدة واعتزازاها بدويتو "مين حبيبي أنا" والذي كان نقطة إنطلاقة كبيرة لها.
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