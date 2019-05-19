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برشلونة يهدي ريال مدريد صفقة من العيار الثقيل

الأحد 19/مايو/2019 - 03:22 ص
برشلونة يهدي ريال مدريد صفقة من العيار الثقيل
ريال مدريد
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الفجر الرياضي
 
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع نجم فالنسيا الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" في عددها الصادر اليوم الأحد: "إدارة برشلونة لا تهتم بالتعاقد مع مهاجم فالنسيا المتألق رودريجو".


وتابعت الصحيفة: "ريال مدريد ينوي التوقيع مع اللاعب في الانتقالات الصيفية وهو الفريق الأقرب لخطف الصفقة خاصة أن برشلونة غير مهتم حاليا بضمه".




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