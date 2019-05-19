برشلونة يهدي ريال مدريد صفقة من العيار الثقيل

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع نجم فالنسيا الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" في عددها الصادر اليوم الأحد: "إدارة برشلونة لا تهتم بالتعاقد مع مهاجم فالنسيا المتألق رودريجو".





وتابعت الصحيفة: "ريال مدريد ينوي التوقيع مع اللاعب في الانتقالات الصيفية وهو الفريق الأقرب لخطف الصفقة خاصة أن برشلونة غير مهتم حاليا بضمه".











