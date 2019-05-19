اليوم.. نظر دعوى وقف عرض "رامز في الشلال" خلال رمضان
الأحد 19/مايو/2019 - 03:21 ص
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تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من ضياء الدين الجارحي، المحامي.
ويطالب ضياء الدين الجارحي، بوقف بث وإذاعة برنامج رامز جلال المذاع خلال شهر رمضان.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم (43414 لسنة 73 قضائية) كلا من رئيس المجلس الأعلى للإعلام بصفته، وشيخ الأزهر بصفته، والفنان رامز جلال مقدم البرنامج، وجون ريتشارد بصفته المفوض بالتوقيع عن شركة "إم بي سي منطقة حرة".
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