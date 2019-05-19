وفد من اللجنة المنظمة للكان يزور الإسماعيلي.. الإثنين

يشهد النادى الإسماعيلى يوم الاثنين المقبل زيارة رسمية من قبل اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية مصر ٢٠١٩ .





وسيكون على رأس الحضور المهندس شريف إسماعيل مستشار رئيس الجمهورية والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء باسم رياض هلال مساعد وزير الدفاع لمتابعة سير العمل داخل النادى الإسماعيلى وآخر الاستعدادات قبل انطلاق البطولة منتصف شهر يونيو المقبل.



