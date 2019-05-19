ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

وفد من اللجنة المنظمة للكان يزور الإسماعيلي.. الإثنين

الأحد 19/مايو/2019 - 03:10 ص
وفد من اللجنة المنظمة للكان يزور الإسماعيلي.. الإثنين
الاسماعيلي
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements
يشهد النادى الإسماعيلى يوم الاثنين المقبل زيارة رسمية من قبل اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية مصر ٢٠١٩ .

وسيكون على رأس الحضور المهندس شريف إسماعيل مستشار رئيس الجمهورية والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء باسم رياض هلال مساعد وزير الدفاع لمتابعة سير العمل داخل النادى الإسماعيلى وآخر الاستعدادات قبل انطلاق البطولة منتصف شهر يونيو المقبل.

Advertisements
المزيد عن: وفد اللجنة رياضة اللجنة المنظمة الاسماعيلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
ريال مدريد
-
x
12:00
-
ريال بيتيس
إيبار
-
x
16:15
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
نابولي
-
x
20:30
-
انتر ميلان
يوفنتوس
-
x
20:30
-
أتلانتا