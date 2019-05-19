قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ونهضة بركان على نايل سات.. تردد القناة المغربية الناقلة لمباراة الزمالك اليوم مجانا

يحل نادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس ضيفاً ثقيلاً على نهضة بركان يوم الغد الإثنين في إطار مباراة ذهاب الدور النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية الإفريقية".





ويلتقي نادي الزمالك مع نهضة بركان على الملعب البلدي ببركان في المغرب وذلك الساعة 12 صباحاً بتوقيت مدينة القاهرة والواحدة بتوقيت مكة المكرمة.





وكان نادي الزمالك قد تأهل للنهائي على حساب النجم الساحلي حيث فاز بالذهاب 1-0 وتعادلا سلبياً معاً في لقاء الإياب الذي أقيم على ملعب سوسة معقل الفريق التونسي.





وتأهل نادي نهضة بركان للنهائي على حساب الصفاقسي التونسي فقد خسر الذهاب 2-0 وتمكن من الفوز بالإياب بنتيجة 3-0 ليتأهل ويضرب موعداً مع الأبيض.





وستكون مباراة الزمالك مع نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية الإفريقية مذاعة عبر البث المباشر على قناة بي إن سبورت 1 HD بتعليق الثنائي علي محمد علي وجواد بده.





وستذيع القناة المغربية الرياضية الثالثة المفتوحة على قمر نايل سات مباراة الزمالك ونهضة بركان عبر التردد 11475، أما على عرب سات 12684، تردد هوت بيرد هو 10873.





مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر اليوم







