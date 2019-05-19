جمال بيومي: نحن في عصر يستحيل فيه قيام حرب عالمية كبرى



وأضاف "بيومي"، في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، أن الأمريكان يحبون التصعيد، والإخراج الهوليودي، وأنها لا تتراجع، مشيرا إلى أننا في عصر يستحيل فيه قيام حرب عالمية كبرى، لأن الأمريكان والروس لديهم أكبر ترسانة صواريخ، ولو بدأت الولايات المتحدة بضرب روسيا ستسقط 93 مليون قتيل، وإذا ردت عليها روسيا ستسقط 110 مليون قتيل لأن الكثافة السكانية في أمريكا أعلى.



وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن صناعة السلاح تعيش بإقامة الصراعات مثل إيران والعراق وغيرها، ولكن ليس بحرب عالمية كبرى تقتل 200 مليون شخص.

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الولايات المتحدة تعمل بسياسة حافة الهاوية، وهي أن تدفع بخصمها إلى حافة الهاوية وإن لم يتراجع يسقط في الهاوية.