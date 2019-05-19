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نوال الزغبي: أفكر في اعتزال الغناء في سن الـ60 (فيديو)

الأحد 19/مايو/2019 - 02:55 ص
نوال الزغبي: أفكر في اعتزال الغناء في سن الـ60 (فيديو)
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صرحت المطربة اللبنانية نوال الزغبي، بأنها تفكر في اعتزلها الغناء في سن الـ 60.

وأشارت خلال لقائها في برنامج "عايشة شو" المذاع على قناتي "النهار" و"القاهرة والناس" إلى أن الفنان قد يصل أحيانًا إلى مرحلة يشعر خلالها بأنه ليس في استطاعته تقديم المزيد في الفن.

ولفتت إلى إنها فكرت جديًا في اعتزال الغناء مرتين الأولى كانت ترغب خلالها في الاعتزال وهي نجمة كبيرة والثانية كانت بسبب ظروف الطلاق التي كانت تمر بها.

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