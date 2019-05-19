عاجل.. "السعودية" توجه رسالة شديدة اللهجة إلى النظام الإيراني ووكلائه العدوانية

وجه وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، رسالة شديدة اللهجة، بشأن الأحداث التي تشهدها المنطقة، أن المملكة العربية السعودية لا تريد حرباً في المنطقة ولا تسعى إلى ذلك، مؤكدًا أن المملكة ستفعل ما في وسعها لمنع قيام الحرب.





وأكد الجبير، خلال مؤتمر صحفي في الرياض، اليوم، أن المملكة العربية السعودية تؤكد أنه في حال اختيار الطرف الآخر الحرب فإن المملكة سترد على ذلك وبكل قوة وحزم وستدافع عن نفسها ومصالحها.





وأوضح وزير الخارجية السعودي، أنه لا نريد من قطر دعم الإرهاب ونريد منها العيش بجوارنا في سلام.





وأكد أن النظام الإيراني لا يبحث عن الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أن السعودية ترى أن من حق شعوب المنطقة بما فيهم الشعب الإيراني أن تعيش بأمن واستقرار، وأن تنصرف إلى تحقيق التنمية





وأضاف الجبير، إن المملكة تتابع بقلق شديد تطورات الأوضاع على الصعيد الإقليمي والدولي والتي تتصاعد نتيجة تصرفات النظام الإيراني ووكلائه العدوانية في المنطقة.





وأكد الجبير أن القمتان ستبحثان العدوان الإيراني، لافتًأ إلى أن قطر دولة من مجلس التعاون وهي أساءت لدول مجلس التعاون.



