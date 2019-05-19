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عاجل.. "البحرين" ترحب بدعوة خادم الحرمين لعقد قمتين طارئتين لقادة الدول الخليجية والعربية

الأحد 19/مايو/2019 - 02:22 ص
عاجل.. البحرين ترحب بدعوة خادم الحرمين لعقد قمتين طارئتين لقادة الدول الخليجية والعربية
خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز
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رحبت مملكة البحرين، بدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لعقد قمتين طارئتين لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولقادة الدول العربية بمكة المكرمة.

وتثمن دعوة من خادم الحرمين الشريفين، مؤكدة دعمها التام لكافة الخطوات التي تتخذها المملكة العربية السعودية- بحسب ما أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.

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