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مواعيد أهم مباريات اليوم الأحد 19 مايو والقنوات الناقلة

الأحد 19/مايو/2019 - 02:16 ص
مواعيد أهم مباريات اليوم الأحد 19 مايو والقنوات الناقلة
الزمالك
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أحمد عصام
 
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يشهد اليوم الأحد 19 مايو بعض المباريات في الدوريات العربية والأوروبية المختلفة، والتي تعد حاسمة في مشوار جميع البطولات التي لم تنتهي حتى الآن.

ويرصد لكم "الفجر الرياضي" أهم مباريات اليوم الأحد 19 مايو في جميع المنافسات العالمية والأفريقية والعربية.

- كأس الكونفدرالية

نهضة بركان vs الزمالك .. في الساعة 11:59 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.

- الدوري الإسباني

إيبار vs برشلونة .. في الساعة 4:15 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 3 HD.

ريال مدريد vs ريال بيتيس .. في الساعة 12 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 3 HD.

- الدوري الإيطالي

يوفنتوس vs أتالانتا .. في الساعة 3 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 4 HD.

ميلان vs فيروزينوني .. في الساعة 6 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 4 HD.

نابولي vs إنتر ميلان .. في الساعة 8:30 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 4 HD.

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