عاجل.. الجبير: السعودية تتابع بقلق شديد تصرفات النظام الإيراني ووكلائه العدوانية





قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، إن المملكة تتابع بقلق شديد تطورات الأوضاع على الصعيد الإقليمي والدولي والتي تتصاعد نتيجة تصرفات النظام الإيراني ووكلائه العدوانية في المنطقة.





وأضاف أن النظام الإيراني لا يبحث عن الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أن السعودية ترى أن من حق شعوب المنطقة بما فيهم الشعب الإيراني أن تعيش بأمن واستقرارظت وأن تنصرف إلى تحقيق التنمية





وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية لا تريد حرباً في المنطقة ولا تسعى إلى ذلك، مؤكدًا أن المملكة ستفعل ما في وسعها لمنع قيام الحرب





وأوضح أن المملكة العربية السعودية تؤكد أنه في حال اختار الطرف الآخر الحرب فإن المملكة سترد على ذلك وبكل قوة وحزم وستدافع عن نفسها ومصالحها.





وأكد الجبير أن القمتان ستبحثان العدوان الإيراني، لافتًأ إلى أن قطر دولة من مجلس التعاون وهي أساءت لدول مجلس التعاون.



