ميرور البريطانية: هذا المدرب سيكون خليفة أليجري في يوفنتوس!

بات الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب نادي توتنهام، ضمن المرشحين لتولي تدريب نادي يوفنتوس الإيطالي خلفاً للمدرب ماسيميليانو أليجري.





وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن بوتشتينو يعتبر المرشح الأوفر حظاً لتولي تدريب يوفنتوس بدايةً من الموسم المقبل.





ويرغب مسؤولو نادي يوفنتوس في التفاوض مع مدرب توتنهام، وسط نجاحه مع السبيرز على مدار السنوات الماضية، بالإضافة إلى تأهله للمباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.





وقالت تقارير صحفية بريطانية أن هناك عدة أسماء أخرى مرشحة لتدريب نادي يوفنتوس على رأسهم بوتشيتينو وجوزيه مورينيو وأنطونيو كونتي وديديه ديشامب.



