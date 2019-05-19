ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ميرور البريطانية: هذا المدرب سيكون خليفة أليجري في يوفنتوس!

الأحد 19/مايو/2019 - 02:00 ص
ميرور البريطانية: هذا المدرب سيكون خليفة أليجري في يوفنتوس!
اليجري
Advertisements
طباعة
مني العوضي
 
Advertisements
بات الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب نادي توتنهام، ضمن المرشحين لتولي تدريب نادي يوفنتوس الإيطالي خلفاً للمدرب ماسيميليانو أليجري.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن بوتشتينو يعتبر المرشح الأوفر حظاً لتولي تدريب يوفنتوس بدايةً من الموسم المقبل.

ويرغب مسؤولو نادي يوفنتوس في التفاوض مع مدرب توتنهام، وسط نجاحه مع السبيرز على مدار السنوات الماضية، بالإضافة إلى تأهله للمباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وقالت تقارير صحفية بريطانية أن هناك عدة أسماء أخرى مرشحة لتدريب نادي يوفنتوس على رأسهم بوتشيتينو وجوزيه مورينيو وأنطونيو كونتي وديديه ديشامب.

Advertisements
المزيد عن: يوفنتوس ميرور مباراة نهائية بوكتينيو
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
ريال مدريد
-
x
12:00
-
ريال بيتيس
إيبار
-
x
16:15
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
نابولي
-
x
20:30
-
انتر ميلان
يوفنتوس
-
x
20:30
-
أتلانتا