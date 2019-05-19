بيان عاجل من "التعليم" بشأن امتحانات "أولى ثانوي" للنظام الجديد: "تأمين كل لجنة بـ3 أشخاص"

عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منشورًا على المديريات التعليمية بشأن الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصف الأول الثانوي المقرر عقدها اليوم الموافق 19 مايو الجاري.





وشددت الوزارة، في بيان عاجل لها، في الساعات الأولى من صباح اليوم، على رفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى في جميع اللجان ودعم أفراد الأمن الداخلي في اللجنة.





وأوضحت الوزارة في المنشور: "يرجى التفضل بتوفير عدد لا يقل عن 3 أفراد للقيام بمهام حفظ النظام والتأمين الداخلي بكل لجنة من لجان سير الامتحانات".





وأشارت إلى تأمين الطلاب أثناء دخول بجان سير الامتحانات وتأمين كراسات الامتحان بشكل محدد لحين وصولها إلى المقرات.