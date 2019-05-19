"أبناء مركز الحفني" يحيون الليلة الثامنة لبرنامج "هل هلالك" (صور)





يواصل قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، فعاليات برنامج "هل هلالك" لليوم الثامن على التوالى، مساء أمس السبت، بساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.





وقد أحيا أبناء مركز الحفنى لذوى القدرات الخاصة الليلة الثامنة لبرنامج " هل هلالك"، وقدموا باقة متنوعة من أشهر أغانى زمن الفن الجميل منها " الرضا والنور، محمد نبينا، شبيكى لبيكى، أضحك كركر، أهو دا اللى صار، مصر هى أمى، أهو جه يا ولاد، موشح يابهجة الروح، زورونى كل سنة مرة"، إلى جانب عزف مجموعة من المقطوعات الموسيقية، ومجموعة من الاستعراضات منها "سو ياسو" و"تحيا مصر" واختتموا الحفل بالدويتو الشهير "الراجل دة هيجننى"، تحت إشراف علا عبيد مدير ومؤسس المركز .





ويحرص المخرج خالد جلال، يوميا على متابعة ومشاهدة جميع فعاليات هل هلالك، التى تبدأ يوميا بعرض أوبريت " الليلة الكبيرة " الذى يشارك به البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، كما يقدم البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الدكتور عادل عبده، مجموعة متنوعة من فقرات السيرك القومى منها "، والجونجلير الضاحك، الديابو، الهيلاهوب، شخصية شارلى شابلن".





وفى "ركن الطفل" يقدم القطاع يوميا للأطفال ورش فنية لهواة الأعمال الفنية الورقية والخشبية وهواة الرسم والتلوين، تحت إشراف الفنانة سها كحيل، ويقدم القطاع برنامج "هل هلالك" للسنة الرابعة على التوالى كخدمة ثقافية وفنية تقدم مجانا للجمهور فى الفترة من ٦ حتى ٢٠ رمضان ٩م بساحة مركز الهناجر للفنون.







