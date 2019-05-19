مشهد من مسلسل "هوجان" يتصدر Trending يوتيوب لهذا السبب (فيديو)
الأحد 19/مايو/2019 - 01:43 ص
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احتل أحد المشاهد من مسلسل "هوجان" الفنان أحمد إمام المركز الأول بقائمة Trending بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.
المشهد من نوعية الأكشن، حيث استحوذ على عدد ضخم من مشاهدات الجمهور، بفضل اللياقة العالية التي قدمها إمام خلاله.
مسلسل "هوجان" يشارك في بطولته بجانب محمد إمام، كل من كريم محمود عبد العزيز، وعبير صبري، وصلاح عبد الله، ورياض الخولي، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.
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