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نهضة بركان يفاجئ الزمالك بتصريح من العيار الثقيل

الأحد 19/مايو/2019 - 01:37 ص
نهضة بركان يفاجئ الزمالك بتصريح من العيار الثقيل
نهضة بركان
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الفجر الرياضي
 
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أكد هشام مهداوي، المدير الإقليمي لفريق نهضة بركان المغربي، على صعوبة مواجهة الزمالك، في المبارة التي ستجمعهما اليوم الأحد، في ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية بالمغرب. 

وقال هشام مهداوي في تصريح خاص لـ"ملعب أفريقيا"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد بلال على الفضائية المصرية، إن المباراة كبيرة وكبيرة بتواجد نادي الزمالك وهو غني عن كل التعريف".

وأكد المدير الإداري لنهضة بركان، أن ألقاب نادي الزمالك تتحدث عنه، فهو كبير القارة الإفريقية".

وحرص مهداوي على توجيه التحية لجماهير الزمالك، مشيرا إلى أن الأبيض متواجد في بلده الثانية وله كل الترحيب.

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