عاجل.. أول رد من "التعليم" بشأن امتحانات "أولى ثانوي" المسربة للنظام الجديد





نفت وزارة التربية والتعليم ما يتم تداوله بشأن الامتحانات الالكترونية لطلاب الصف الأول الثانوي.





وقالت الوزارة، في تصريحات لها، اليوم، إن الامتحانات المسربة خاطئة ولا أساس لها من الصحة.





يذكر أن اليوم الأحد الموافق 19 مايو، يخوض طلاب الصف الأول الثانوي الامتحانات الالكترونية علي مستوي مدارس جمهورية مصر العربية.



