مخرج فرنسي يدعو ماكرون لمشاهدة فيلمه "البؤساء"
الأحد 19/مايو/2019 - 12:52 ص
وكالات
Advertisements
Advertisements
عنفُ الضواحي الفرنسية ينتقل إلى مهرجان كان السينمائي من خلال فيلم البؤساء "لوميزرابل" للمخرج الفرنسي لادج لي الذي ينافس على نيل السعفة الذهبية.
الفيلم يتحدث عن ثلاثة من أفراد الشرطة يسعَون لتغطية آثار العنف الذي اقترفوه في إحدى المواجهات مع شباب في ضاحية مونتفرماي التي ينتمي اليها المخرج "لادج لي".
وحث المخرج "لادج لي" الرئيسَ الفرنسي على مشاهدة الفيلم الذي يتبنى مطالب حركةِ السترات الصُفْر واعتبرَها امتدادا لغضبِ الضواحي في عام 2005 وأن لا شيءَ تغيّر منذ ذلك الحين.
ويقول مخرج الفيلم موجها كلامه للرئيس الفرنسي ماكرون "رسالتي إلى الرئيس ايمانويل ماكرون أن يسمعنا وننصَحُه بمشاهدة الفيلم ونحن على استعداد في حالة موافقته للقيام بعرضه في قصر الإليزية والسترات الصُفر عانت كثيرا من عُنف الشرطة".
واستقبل الممثلون في فيلم البؤساء بالتصفيق والإعجاب وهم يسيرون على البساط الأحمر من قبل نقاد السينما الذين شاهدوا الفيلم وتوقعات بفوز الفيلم باحدى جوائز المهرجان.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
- ماكرون يدعو العبادي للاعتراف بحقوق الأكراد وتجنب التصعيد
- عاجل.. ماكرون يدعو إلى تحالف بين فرنسا والصين من أجل "مستقبل العالم"
- "البؤساء" في ضيافة مسرح مركز الهناجر للفنون
- البؤساء في ضيافة مسرح مركز الهناجر للفنون (صور)
- عاجل.. ماكرون يدعو لاجتماع في الإليزيه الليلة لبحث الأزمة
- طارق الشناوي يكتب: أصحاب "القمصان الصفراء" أحفاد "البؤساء".. قنبلة موقوتة للثورة!