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نشطاء مواقع التواصل يتغنون بمانشستر سيتى بعد التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي

الأحد 19/مايو/2019 - 12:43 ص
نشطاء مواقع التواصل يتغنون بمانشستر سيتى بعد التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي
مانشستر سيتي
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أسماء فايز
 
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تداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تتويج مانشستر سيتي بطلا للنسخة الـ138 لكأس الاتحاد الإنجليزي "FA cup"، بعد فوزه على واتفورد بسداسية نظيفة مساء السبت في نهائي المسابقة على ملعب "ويمبلي" في العاصمة الإنجليزية لندن.

وأصبح السيتي أول فريق في تاريخ الكرة الإنجليزية يتوج بالبطولات الثلاث المحلية في موسم واحد، بعد حصد الدوري الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وفاز رجال المدرب الكتالوني بيب جوارديولا باللقب السادس في كأس الاتحاد والأول منذ عام 2011.

الجدير بالذكر أن هذه النتيجة هى الأكبر في تاريخ نهائيات كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما عادل السيتي سداسية فريق بوري أمام ديربي كاونتي قبل 116 عامًا وتحديدًا في نسخة 1903.

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