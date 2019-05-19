فنانون ومشاهير في سحور ياسر سليم (صور)









حرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ومشاهير المجتمع علي حضور حفل السحور الذي أقامه المنتج ياسر سليم بمناسبة افتتاح الفرع الثالث لسلسلة مطاعمه الشهيرة









كان ضمن الحضور من نجوم الفن هاني رمزي،حكيم ، محمد دياب، نهال عنبر، نضال الشافعي، عبير منير، راندا البحيري، أحمد كراره، الكاتبة ريهام فؤاد الحداد وابنتيها زينة وعاليه كريمتا الكاتب الكبير الراحل عبد الله كمال.





وحضر الكاتب الصحفي محمد فاروق والكاتب الصحفي أحمد اسماعيل وغيرهم ممن شارك في استقبالهم الدكتور احمد عبدالله و ربيع ظاهر واحمد الشحي.





كما تواجد المحامي عصام قنديل ، المنتج عصام شعبان، مني ممدوح ، الإعلامية ياسمين الخطيب ، رحاب شاتيلا ،الفت عمر ، ايناس مكي ، عزة مجاهد ، حنان العربي ، دنيا عادل ، آية عبد الله ، مي حافظ ،محمد سراج ،محمد عباس ،هاني حسن الأسمر .. وغيرهم ممن تبادلوا التهاني بالشهر الكريم والاستمتاع باطباق "بوسبورس" التي قدمها الشيف بطريقة مثيرة امام الجميع.



