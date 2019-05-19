جوائز الأفضل في الدوري السعودي تشهد مفاجآت مدوية

انتهى حفل توزيع جوائز الأفضل بالدوري السعودي للموسم المنقضي والذي أقامته رابطة الدوري السعودي للمحترفين مساء اليوم.





وقدمت الرابطة 6 جوائز مقسمة إلى فرعين " 4 جوائز عن طريق التصويت من مدربي الدوري والنقاد الرياضيين بالإضافة للجمهور"، وجائزتين يقدمان من إدارة الرابطة طبقا لأرقام اللاعبين خلال الموسم.





أفضل لاعب واعد





حصل متعب المفرج لاعب التعاون على جائزة أفضل لاعب واعد خلال الموسم المنقضي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بعد الظهور المميز مع الفريق السكري.





أفضل لاعب سعودي





توج محمد كنو لاعب وسط الهلال بجائزة أفضل لاعب بدوري المحترفين خلال موسم 2018/2019 ، حيث قدم أداء مميزا مع الزعيم رغم خسارة لقب الدوري في الجولات الأخيرة.





أفضل مدرب





حصل البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني للتعاون على جائزة أفضل مدرب لموسم 2018/2019 بالدوري السعودي بعد تتويجه مع الفريق السكري بلقب كأس الملك، وتأهله لمنافسات دوري أبطال آسيا بعد انهاءه الموسم بالمركز الثالث.





أفضل لاعب





فاز المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم فريق النصر بجائزة أفضل لاعب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لموسم 2018/2019 بعد مساهمته الكبيرة في تتويج النصر كبطل للدوري هذا الموسم.





واختارت اللجنة حارس الشباب فاروق بن مصطفى لجائزة القفاز الذهبي كأفضل حارس في الدوري السعودي بعد الأداء المميز الذي قدمه مع الليوث.





وواصل حمدالله حصد الجوائز، فبعد اختياره كأفضل لاعب في الدوري حصل على جائزة الحذاء الذهبي كهداف الدوري السعودي لهذا الموسم بعد تسجيله 34 هدف مع النصر كأكثر لاعبي الدوري تسجيلا للأهداف في موسم واحد.





وتوج النصر بطلا لدوري المحترفين السعودي برصيد 70 نقطة بعد فوزه على الباطن في الجولة الختامية من منافسات الدوري وبفارق نقطة وحيدة عن الهلال.



