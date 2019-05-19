نادي الكويت يتمسك بحمزة لحمر
الأحد 19/مايو/2019 - 12:24 ص
محمد وليد الجموسي
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ذكرت تقارير صحفية كويتية أن نادي الكويت قد قرر الإبقاء على اللاعب حمزة لحمر مع الفريق إلى غاية نهاية عقده.
وأشارت صحيفة "القبس" الكويتية أن إدارة نادي الكويت قد قررت الإبقاء على لحمر بعد الموسم الإستثنائي الذي قدمه مع الفريق الذي توج بثلاثية الدوري و كأس ولي العهد و كأس الأمير مضيفة أن غياب اللاعب في منافسات كأس الإتحاد الآسيوي قد أثر على أداء المجموعة.
يشار إلى أن عقد لحمر مع نادي الكويت ينتهي في ماي 2020.
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