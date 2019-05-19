جندوبة :الأمن يمنع شاحنات خليل تونس من الدخول لتوزيع الإعانات

قامت الوحدات الأمنية قامت مساء الجمعة بمنع شاحنات الإعانات التابعة لجمعية خليل تونس من الدخول لمدينة بوسالم من ولاية جندوبة وتوزيع الإعانات على مستحقيها بمدينتي غار الدماء وبوسالم، وبايقاف عملة ومتطوعين بجمعية خليل تونس بمنطقة الحرس الوطني بغار دماء.

و حسب امصدر امني فإن عملية منع قافلة المساعدات، جاءت استجابة من السلطات الأمنية لقرار صادر عن السلط الجهوية يقضي بمنع توزيع أية مساعدات في الجهة ما لم يتم الأمر بالتنسيق مع الاتحاد التونسي للتضامن.