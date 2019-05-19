ملخص الحلقة الـ13 من "أبو جبل".. حسن يتنازل عن الشركة مقابل 40 مليون جنيه.. وسعد يتشاجر مع زوجة أخيه

شهدت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "أبو جبل"، بطولته الفنان مصطفى شعبان، اجواء من الدرما والحزن، والتشويق والاثارة.





بدات الحقلة، بمقابلة وجية، لـ"أبو جبل"، الشركة لاتمام اتفاق التنازل عن الشركة، مقابل خروج "سعد"، من الحبسن والتنازل عن القضية، واتهم حسن أبو جبل، وجيه، بسرقة امواله ودس مفتاح شقته لأبن عمه شعبان المتهم حالا في حريق شقة "أبو جبل".





وتنازع سعد، مع زوجه اخية المتوفي "غالي أبو جبل"، على تقسيم المكافأة التي صرفتها الشركة التي كان يعمل بيها،والتي وتقدر باكثر من 2 مليون جنية.





فيما عادت مريم زوجة "أبو جبل"، إلى المنزل زوجها المتواضع، والكائن بالحارة الشعبية البسيطة، حتى تسناده في محنته، بينما.





واختتمت احداث الحلقة، بدخول وجية، في ازمة قلبية، عقب اتمام عملية التنازل عن شركة "أبو جبل"، والتي وصلت قيمة التنازل 40 مليون جنية، ولكن "أبو جبل"، صدمة بان الشركة قامت بصدور عقود استكمالية مع العملاء، وبها بند ينص على شرط جزائي اذا قررت الشركة اعادة الاموال للعملا، ولكن بقية مضاعفه.





المسلسل تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، ويشارك في بطولته محمد دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، رشا بن معاوية، محمود البزاوي، صلاح عبد الله.