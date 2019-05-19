قوافل "الحرية المصرى" تواصل جولاتها لمواجهة مرض سرطان الثدي في محافظات مصر





واصلت قوافل حزب الحرية المصري، "بنطمن عليكي" جولاتها في مختلف المحافظات؛ لمواجهة مرض سرطان الثدي، وانطلقت إلى مدينة شربين بمحافظة الدقهلية.





ووجه الدكتور صلاح حسب الله، رئيس الحزب، الشكر لجميع قيادات وأعضاء وكوادر حزب الحرية بالدقهلية، وشباب الأطباء من الحزب وخارجه على التفاعل مع هذه الحملة الناجحة التي لقيت استجابة كبيرة من سيدات مصر الفضليات للكشف عليهن، وتقديم جميع أنواع الدعم والرعاية والعلاج الصحي لهم.





كما قدم رئيس الحزب، لجميع اساتذة كليات الطب وكبار الأطباء الذين بادروا من تلقاء أنفسهم بالانضمام إلى القافلة كمتطوعين للمساهمة في علاج ومواجهة مرض سرطان الثدي، مؤكدًا أن قوافل الحزب ستستمر وتواصل جولاتها في مختلف المدن والمراكز والأحياء والمحافظات على مستوى الجمهورية.



