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تأثرا بأولاد مفيدة : تلاميذ يعمدون الى 'تشليط' أنفسهم

الأحد 19/مايو/2019 - 12:14 ص
تأثرا بأولاد مفيدة : تلاميذ يعمدون الى 'تشليط' أنفسهم
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محمد وليد الجموسي
 
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 قام عدد من  تلاميذ المدرسة الإبتدائية زعفرانة التابعة لمعتمدية القيروان الجنوبية من بينهم فتاة يدرسون بالسنة الخامسة و السادسة من التعليم الأساسي الى  ''تشليط'' أنفسهم بواسطة شفرة حلاقة مما تسبب لهم في جروح خفيفة.
و قد تفطن الإطار التربوي بالمدرسة لهم  و حسب الاعترافات الاولية للتلاميذ فانهم عمدوا الى تشليط أنفسهم تأثّرا بأولاد مفيدة مما دفعهم إلى القيام بفعلتهم، حسب اعترافاتهم الأولية حسب موازييك.
وقد تمّت دعوة أولياء التلاميذ المتضررين للحضور يوم الإثنين المقبل إلى المدرسة للقاء الإطار التربوي.
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