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صفاقس : وفاة 3 أفراد من عائلة واحدة اثر اصطدام قطار بسيارة

الأحد 19/مايو/2019 - 12:12 ص
صفاقس : وفاة 3 أفراد من عائلة واحدة اثر اصطدام قطار بسيارة
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محمد وليد الجموسي
 
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جد مساء السبت حادث مأساوي على مستوى طريق تونس كلم 5 بصفاقس وتمثل في اصطدام القطار بسيارة عائلية حيث أسفر الحادث عن وفاة 3 افراد من عائلة واحدة، فيما أصيب الاب بجروح خطيرة وحالته حرجة.
وتتمثل صورة الحادث في عدم توقف السيارة مع اقتراب القطار على مستوى ساقية الزيت طريق تونس كلم 5 مما أدى إلى حادث الاصطدام وسقوط ضحايا قبيل وقت الإفطار وقد تعطّل القطار جراء الحادث.
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