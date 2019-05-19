صفاقس : وفاة 3 أفراد من عائلة واحدة اثر اصطدام قطار بسيارة
الأحد 19/مايو/2019 - 12:12 ص
محمد وليد الجموسي
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جد مساء السبت حادث مأساوي على مستوى طريق تونس كلم 5 بصفاقس وتمثل في اصطدام القطار بسيارة عائلية حيث أسفر الحادث عن وفاة 3 افراد من عائلة واحدة، فيما أصيب الاب بجروح خطيرة وحالته حرجة.
وتتمثل صورة الحادث في عدم توقف السيارة مع اقتراب القطار على مستوى ساقية الزيت طريق تونس كلم 5 مما أدى إلى حادث الاصطدام وسقوط ضحايا قبيل وقت الإفطار وقد تعطّل القطار جراء الحادث.
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